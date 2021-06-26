Колишня солістка групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва засвітилася на світському заході з чоловіком Валерієм Меладзе
42-річна співачка публікувала у себе в мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
У квітні у Меладзе з Джанабаєвої народилася дочка. Співачка оголосила про свою вагітність, будучи вже на останніх термінах. Новонароджену дівчинку назвали Агатою. Молоді батьки частенько радують шанувальників кумедними кадрами з малятком.
При цьому не забувають вони і про роботу.
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"Батьки Агати виступили на фестивалі @zharafest і вже поспішають додому", - написала Джанабаєва в новому пості.
На фото Альбіна і Валерій полірували в чорних брючних костюмах. Яскравим акцентом вбрання співачки стала прикраса у вигляді червоної квітки на шиї.
Користувачі Мережі захоплюються зоряною парою.
"Красунчики які, Агате, кості і цибулі дуже пощастило з батьками ви Класні", "Ідеальна пара", "Вау, красиві такі♥", "які ви прекрасні", "Ну ви такі чудові", "ви приголомшливі батьки! Чудові артисти! Я вас обожнюю! Виступили сьогодні просто вогонь!!!! Виглядаєте ви просто аааааа🔥🔥🔥", "Головне, що щасливі", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що 42-річна екс-ВІА Гра Джанабаєва зворушила знімком з Меладзе і новонародженою донькою: «перші прогулянки».
Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Джанабаєва після пологів вирішила показати, якою була до слави і шлюбу з Меладзе: "Ох...".
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