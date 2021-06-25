Відомий український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", показав те, чим не пишається

Висхідна зірка, крім того, що займається творчістю, також активно веде сторінку в Instagram, пише Politeka.net. Зараз на сторінку співака підписані 24,2 тисячі користувачів Мережі, з якими артист регулярно спілкується.

Так, в нових сторіс переможця шоу попросили показати, як він готує. Лазановський опублікував відео, на якому він осоромився.

Артист позував на кухні, позаду чувся сміх його людей. Сергій почав жонглювати яйцями, проте в результаті одне з них впало на підлогу і розбилося. Співак посміхнувся, але було видно, що йому стало трохи ніяково.

"Ну ви зрозуміли", - написав відповідь артист про своє вміння готувати.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

До слова, також Лазановський показав відео, на якому позує разом з Надею Дорофєєвою. Співачка була його наставницею на шоу "Голос країни".

"Найкрутіший тренер. Учасники 12 сезону, вибирайте Надю, не пошкодуєте", - написав співак.

Нагадаємо, Сергій Лазановський народився в селі Попільники на Івано-Франківщині. Любов до музики Сергію прищепила мама, яка співала завжди і скрізь.

В результаті перемоги на проекті артист отримав квартиру в одному з київських ЖК і право виступити на фестивалі Atlas Weekend.

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