Популярна співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес з'явилася на зйомці в трендовому костюмі

Відома виконавиця встигає займатися відразу декількома проектами, зніматися в серіалі і не забуває про бренд своєї косметики, який запустила не так давно.

При цьому Лопес для залучення уваги намагається зніматися в рекламних фотосесіях (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця)

Наприклад, нещодавно Дженніфер приміряла трендовий червоно-малиновий костюм і блиснула ідеальними формами перед камерами. Щоб показати себе в кращому вигляді, Лопес вибрала короткий топ і лосини з високою посадкою.

Причому в самому ролику виконавиця кілька разів покрутилася перед камерою, як би підкреслюючи акценти на своїх формах.

Плоский живіт, помітний прес і підтягнуті сідниці виглядали дуже спокусливо. Відзначимо, вже через місяць знаменитість відсвяткує 52-річчя, хоча виглядає вона стабільно на 20 років молодше. Фанати не залишаються байдужими до її образів, помічаючи красу різними коментарями:"Рухаємося правильно до молості"

Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею.

Як повідомляла Politeka, Лопес в крихітному боді довела, чому вік їй не перешкода.

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