Популярна співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес з'явилася на зйомці в трендовому костюмі
Відома виконавиця встигає займатися відразу декількома проектами, зніматися в серіалі і не забуває про бренд своєї косметики, який запустила не так давно.
При цьому Лопес для залучення уваги намагається зніматися в рекламних фотосесіях (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця)
Наприклад, нещодавно Дженніфер приміряла трендовий червоно-малиновий костюм і блиснула ідеальними формами перед камерами. Щоб показати себе в кращому вигляді, Лопес вибрала короткий топ і лосини з високою посадкою.
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Причому в самому ролику виконавиця кілька разів покрутилася перед камерою, як би підкреслюючи акценти на своїх формах.
Плоский живіт, помітний прес і підтягнуті сідниці виглядали дуже спокусливо. Відзначимо, вже через місяць знаменитість відсвяткує 52-річчя, хоча виглядає вона стабільно на 20 років молодше. Фанати не залишаються байдужими до її образів, помічаючи красу різними коментарями:"Рухаємося правильно до молості"
Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею.
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