Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, взяла інтерв'ю у свідків
Пройшов майже рік після вибуху в Бейруті (Ліван), передає Politeka.net. На той момент ніхто не очікував біди, люди займалися своїми звичайними справами.
Українська співачка і телеведуча Мішель Андраде разом зі своїм колегою, болегром Кирилом Макашовим, в рамках тревел-шоу "Орел&Решка. Земляни" вирушили в Бейрут, де поспілкувалися з місцевими жителями.
Зокрема, ліванці розповіли, що почули вибух близько 18.00, а потім другий - набагато потужніший. Будівлі були зруйновані, машини розбиті, а дороги завалені сміттям.
В результаті трагедії загинули 210 осіб, а понад 6000 були важко поранені.
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У мережі набрало популярність відео фотографа Ібрагіма, який під час вибуху знімав молодят. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Мішель Андраде поспілкувалася з автором страшного ролика.
За словами фотографа, він думав, що настав кінець світу, адже земля тремтіла під ногами. На щастя, фотограф і наречений з нареченою не постраждали, але всі були дуже стривожені. Молодята перебували в стані такого афекту, що хотіли продовжити весілля, але ресторан зруйнувався в результаті події.
Медсестра Памела згадала, що електрики не було, але вона змогла забрати немовлят до найближчої лікарні.
"Я відразу побігла рятувати дітей. Не могла просто взяти й втекти. Недоношені малюки лежали в інкубаторах, але через вибух ті розбилися. Лікарня дуже постраждала", - поділилася співробітниця лікарні.
Нагадаємо, 4 серпня 2020 року біля елеватора в Бейруті знаходився склад, на якому зберігалося 2700 тонн вибухонебезпечної аміачної селітри. Під час ремонтних робіт іскра від зварювання підпалила селітру, почалася пожежа, і вона здетонувала.
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