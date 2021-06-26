Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала українців ефектними образами
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Запальна блондинка також активно веде соціальні мережі, де за красунею стежать мільйони українців.
Цього разу Леся вирішила показати кілька стильних нарядів. Красуня показала себе спочатку в шароварах, танцюючи гопак. Після цього дівчина змінила кілька нарядів, а в підсумку з'явилася у весільній сукні. З-під нього відразу виліз молодий чоловік, що не збентежило Нікітюк.
"Це мій лук для "Хто зверху". Дивитися до кінця. Жерсть. Перший, хто вгадає як кликати хлопця на відео - отлайкаю".
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Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Ну, богиня, що сказати", "класна яка", "Леся класна", "Леся, в будь - якому Луці вогонь", "як завжди, на позитиві", "сільська дискотека", "круте відео і добірка і кінцівка-вогонь, тільки фон здув враження".
Нагадаємо, Нікітюк засвітила свої розваги з чоловіками
А ще Politeka писала, що Нікітюк засвітила обличчя крупним планом і згадала дитинство
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