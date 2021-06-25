Популярна співачка Даша Астаф'єва продемострувала найпікантніші кадри з останніх фотосесій

Даша звикла активно вести свою сторінку в соціальній мережі Instagram, тому не тільки публікує багато різних кадрів з рекламних фотосесій, але ще і часто влаштовує опитування в сторі, щоб відповісти на самі незвичайні відповіді фанатів.

Цього разу артистка вирішила поділитися добіркою своїх пікантних фото і розкрити трохи особистої інформації. Як можна помітити, Даша без збентеження показує фігуру в будь-якому вигляді, навіть з мінімумом одягу або з пікантного ракурсу.

Так, наприклад, Даша показала фото в ліжку в чорному вбранні, помітивши, що її колір волосся – це гіркий шоколад. Також Астаф'єва поділилася невеликим уривком з фотосесії в Царському, де виблискувала білосніжним купальником.

"Що вас спонукало підстригтися на лисо?"- запитує один з шанувальників. Показавши фото, зроблене в період, коли вона тільки поголила довгі локони, Даша чесно зізналася: «зовсім – нічого. Просто хотілося бачити іншу людину у відображенні дзеркала. Власне, що І сталося".

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