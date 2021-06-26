Відома українська співачка Настя Каменських показала себе і розповіла про важливе

Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала дуже відомою завдяки дуету"Потап і Настя". Але красуня вже давно зайнялася сольною кар'єрою, а нещодавно випустила "червоне вино". Не забуває апевіца і про Instagram, де ділиться цікавим контентом.

На новому фото Настя позувала роздягненою, прикрившись ковдрою. Красуня вирішила розповісти, що найбільше любить в ліжку:

"Подорослішала-це коли покупка класної подушки і ковдри дуже піднімають настрій.

Ставте багато +, якщо у вас так само.

А якщо серйозно, то уві сні ми проводимо третину свого життя, тому потрібно подбай щоб цей час був максимально комфортним.

І перше на що треба звернути увагу - це ваша подушка. Важливо: вона повинна бути гіпоалергенною. І головне-такої висоти, щоб коли ви лежите, шия була на ідеально рівній лінії з головою і спиною", - написала Настя.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Здалося, що ви народили дитину і тримаєте її)))", "Ну нарешті", "на дитину в ковдрі схоже", "але білизна теж дарує радість))) особливо мереживне)))".

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