Гумористична актриса Вікторія Булітко повеселила фанатів кумедним відео з душу

Як повідомляє Politeka.net, відома гумористична актриса і учасниця колективу "Дизель шоу" Вікторія Булітко завжди відрізнялася відмінним почуттям гумору. Не забуває артистка і посміятися над собою. У своєму Instagram красуня виклала забавно відео, на якому наочно показала, з якими труднощами стикається через свій низький зріст.

Виявилося, що поширеною проблемою є душі в готелях, які висять високо, тому Віці незручно ними користуватися. У ролику актриса показала, як самостійно вирішує цю проблему – вона просто принесла в душову кабіну стільчик, встала на нього і відрегулювала висоту душа до потрібного їй рівня.

У підписі до публікації Булітко забавно написала: "У мене зріст 154. Народилася я 54 см, тобто, моє життя завдовжки в метр. Але, мова не про це, а про те, як я частенько потрапляю в готелі і порушую там звичний душовий уклад". Шанувальники оцінили такий іронічний підхід Вікторії до проблеми, і засипали її лайками і коментарями.

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