Дружина колишнього героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, згадала про те, якою була до вагітності

Даша опинилася в центрі уваги після шоу, щоб не здавати позиції, дівчина почала вести свій блог і тепер активно ділиться кадрами з життя, знімаючи на фото і відео мало не кожен свій крок. Не бажаючи зупинятися на досягнутих цілях, цього разу Квіткова заговорила про актуальне.

Мова зайшла про обробку фото і про те, як же вона сама веде свій блог і змінює фото під фільтрами:

При цьому дівчина показала відразу кілька варіантів. У каруселі спочатку були фото "після", потім "до", щоб порівняти ступінь обробки своїх кадрів. Дівчина вирішила підігріти також інтерес до себе і навмисно вибрала кадри, зроблені або спочатку вагітності, або до цікавого положення.

«Даша, ти така красива ❤️; Ціна мене збентежила (; Не знаю щодо пресетів, але Даша, ти шикарна🔥; Балдьож 😍Красива😍; Краса неземна🔥Ну яка ніжна 😍 прессеты я люблю 😍; Яка ж Ви красива дівчина 😍», - відповіли в мережі.

Нагадаємо, бВагітна дружина "Холостяка" Добриніна розкрила їх різницю у віці, цифра дивує:"ще та парочка".

Як повідомляла Politeka, Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна в чорному боді спокусливо притулилася до чоловіка: "не ревнуєте?".

Також Politeka писала, Вагітна дружина " Холостяка "Добриніна відповіла на критику своєї ваги:" я була на дієтах, але...".