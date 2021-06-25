Український співак Діма Монатік разом з дружиною відвідав один із заходів, де зустрівся з іншими зірками

Співака, який став надпопулярним в Україні, часто запрошують на різні заходи, пише Politeka.net. Цього разу співак прийшов на французьку Рів'єру, яку відтворили на території Особняка Полякова в Києві.

Монатік прийшов в компанії своєї красуні-дружини, продюсерки Ірини. Співак вибрав синій костюм, а його дружина вбралася в сукню з нескромним декольте.

Пара зустрілася з моделлю Аллою Костромічовою, телеведучою Катею Осадчою та іншим бомондом.

"Французька Рів'єра, яку відтворив будинок @cartier спільно з @irinakovalchouk для друзів, в саду Особняка Полякова. Вдячний за запрошення та організацію такого приголомшливого вечора @natalistik🙏 🙏 🏽 🙏 🏿", - написав співак

За півгодини публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Діма найкрасивіший на цих фото🔥 🔥", "ну до чого ж красиві люди 😍❤️❤️❤️", "красива пара! Дімо, у вас дружина вогонь! Пишайтеся!😍 ", "Красунчик🔥", - написали користувачі Мережі.

Відзначимо, Діма Монатік став набирати популярність після своєї участі в шоу " Танцюють всі!"і" Х-Фактор". Зараз квитки на виступ артиста розкуповуються практично моментально.

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