Відома українська співачка Соня Кей, племінниця Софії Ротару, показала себе перед дзеркалом

Як пише Politeka.net, племінниця Софії Ротару Соня пішла по стопах зіркової артистки і стала співачкою. А ще красуня не так давно вийшла заміж за відомого хокеїста. Зараз красуня активно розвиває соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.

На новому фото, яке Соня опублікувала в Instagram, дівчина позувала в стильному топі і штанях з вирізами. Дівчина стояла перед дзеркалом в спальні і знімала себе на телефон, задерши одну ніжку.

"Привіт", - написала красуня під фото.



Не зміг пройти повз фото і відомий український телеведучий Олег Серафін, який поставив смайлики у вигляді вогню.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Ви дуже красиві. У нас сьогодні дуже жарко", "вогонь", "20 секунд тому опублікувала", " неймовірна красоточка. Щастя прекрасній дівчині".

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