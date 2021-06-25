Відома актриса і модель Моніка Беллуччі вперше за довгий час засвітилася перед камерами в новому образі

Моніка Беллуччі є наочним прикладом того, що стиль набагато важливіше моди і миттєвих трендів. Нещодавно зірка вперше за довгий час з'явилася на публіці.

Позуючи в спеціальному кріслі під час інтерв'ю перед камерою, Моніка в простому скромному платті виглядала дуже добре і молодо. У 56 років знаменитість виглядає досить молодо і доглянуто, складаючи конкуренцію молодим. Можна помітити, що протягом всієї своєї кар'єри Беллуччі любить жіночні чорні сукні.

Хоча Беллуччі і не так часто показує нові кадри, під кожним її знімком фанати активно захоплюються її красою і обговорюють зовнішній вигляд, адже зірка не приховує свою зовнішність ні під яскравим макіяжем, ні під фільтрами.

Один з останніх кадрів, втім, відрізнявся від стилю зірки, але все одно був популярним:

"Насолоджуйтесь, цей вид приголомшливий♪; краще цієї чарівниці просто немає♪ вже можна заздрити♪; Королева♪♥; приголомшливо! ❤ ️ ; Красиво 😍;..оуи, мерсі !! що за Діва🙌 🏿; я буду завжди їй милуватися, це талант; найкрасивіша😍 🔥; прекрасна МОН» - пишуть в мережі під постом.

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