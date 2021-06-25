Відомі телеведуча Леся Нікітюк і співачка Ліда Лі, яку продюсує Монатік, помірялися купальниками
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк і Ліда Лі з'явилися досить в схожих купальниках. Тому на сторінці "Зоряний шлях" вирішили влаштувати батл, опублікувавши фотографії красунь в одному колажі.
"Спекотна битва купальників
Температура зашкалює не тільки на вулиці, але і в стрічці Instagram. А чий купальник вам подобається більше-ведучої Лесі Нікітюк або співачки Lida Lee", - написали в групі.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Торнадо залишив після себе зруйновані міста, сотні поранених: кадри лютої стихії в Європі
17-річну дівчинку рятують у Дніпрі, не тілі немає живого місця: що сталося
Кайлі Дженнер в малиновому купальнику забула про пристойності біля басейну: "Аномальна спека"
"Тиждень немає звісток": студент відправився на іспит і зник, фото зниклого Олександра
Фанати відразу почали ставити лайки і писати коментарі під публікацією:
"Обидві. Але Лесю люблю більше, вона просто запальничка"," Ліда чи найкраща", " кожен купальник красивіше головно щоб зручно було і комфортно . Якщо чесно красивий купальник у Лесі Нікітюк", " мені дуже подобається Леся !!!", "Обидві красуні", " обидві - красуні в червоному. Але в кадр не потрапили Лесині ноги - а це ж просто Агонь!!! там же ж ноги як я ростом".
Нагадаємо, Нікітюк засвітила свої розваги з чоловіками
А ще Politeka писала, що Нікітюк похвалилася формами в купальнику
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк засвітила обличчя крупним планом і згадала дитинство