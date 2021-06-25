Відомі телеведуча Леся Нікітюк і співачка Ліда Лі, яку продюсує Монатік, помірялися купальниками

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк і Ліда Лі з'явилися досить в схожих купальниках. Тому на сторінці "Зоряний шлях" вирішили влаштувати батл, опублікувавши фотографії красунь в одному колажі.

"Спекотна битва купальників

Температура зашкалює не тільки на вулиці, але і в стрічці Instagram. А чий купальник вам подобається більше-ведучої Лесі Нікітюк або співачки Lida Lee", - написали в групі.

Фанати відразу почали ставити лайки і писати коментарі під публікацією:

"Обидві. Але Лесю люблю більше, вона просто запальничка"," Ліда чи найкраща", " кожен купальник красивіше головно щоб зручно було і комфортно . Якщо чесно красивий купальник у Лесі Нікітюк", " мені дуже подобається Леся !!!", "Обидві красуні", " обидві - красуні в червоному. Але в кадр не потрапили Лесині ноги - а це ж просто Агонь!!! там же ж ноги як я ростом".

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