Фіналістка "Танців з зірками" Анна Різатдінова показала незвичайне фото з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, відома українська гімнастка і улюблениця Влада Ями на шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася яскравим ніжним фото, на якому з'явилася в незвичайному образі.

На новому знімку Анна відображена в цікавій локації, вона притулилася до стіни, стоячи в незвичайній позі. Перед камерою спортсменка з'явилася в легкому шовковому платті смарагдового відтінку, яке красиво підкреслило ідеальну фігуру і оголило витончені плечі. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий гарний макіяж. Завершують образ мереживні білі рукавички, з яких ніби проросли квіти.

У підписі до фотографії Різатдінова написала: "Якими трьома прикметниками ви мене опишете?". Звичайно ж фанати зірки не залишили без уваги таку публікацію і почали активно обговорювати нове фото Ані в коментарях: "Незвичайна, неповторна, чарівна", "Яке фото", "Щира, жіночна, чарівна", "Цілеспрямована, спортивна, неймовірна", "Жіночна, ніжна, приваблива".

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