Співачка Еліна Іващенко поділилася радісною подією - вона отримала диплом

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка, переможниця талант-шоу "Х-Фактор" і учасниця Нацвідбору на "Євробачення" Еліна Іващенко, яка нещодавно презентувала чуттєву дуетну пісню з Олегом Винником, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася в соцмережі милими фото і розповіла про радісну подію.

Виявилося, що дівчина закінчила навчання і отримала свій диплом. На нових знімках Еліна зображена, стоячи біля корпусу університету і тримаючи в руках свій диплом. Як видно, в навчальний заклад співачка прийшла в чорній шкіряній спідниці-олівець і білій блузці, її волосся розпущене, а на обличчі два різних вирази – серйозне і грайливе.

У підписі до фотографій Іващенко написала: "Що можу сказати. Я така щаслива що, я не просто отримала диплом, а ще й отримала величезну базу знань які готова втілювати у свої мрії і нові проекти. Спасибі всім за ці чотири роки. По-моєму, якось офіційно. Гортай фотку далі". Фанати тут же почали вітати дівчину в коментарях до фото.

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