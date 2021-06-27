Співачка Світлана Лобода розбурхала відвертим образом і зухвалою витівкою в гримерці
38-річна блондинка-українка, яка вже багато років будує кар'єру в Росії, любить епатувати публіку, виставляючи в соцмережі компромітуючі кадри. Так, у своєму новому пості в Instagram Лобода поділилася тим, що діється у неї в гримерці під час концерту, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Світлана постала в бронзовій сукні-кольчузі з незвичайним декольте - широкі лямки лише злегка прикривали найпікантніше. У якийсь момент співачка побачила на столику шприц з рожевим вмістом і продемонструвала його на камеру, перерахувавши свої останні "гріхи".
"Від неї пішов продюсер - раз, вона зустрічається з мільярдером - два і третя новина дня - вона наркоманка!, - із сарказмом заявила Світлана, додавши підпис до кадрів, - Вчора знову на першій смузі... 🤩 😂 🤩"
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До речі, в шприці, швидше за все, були вітаміни.
"Ось це вбрання 🔥 🔥 🔥 цікаво, звичайна людина типу мене кудись може вигулювати таке плаття 🔥"
"Ох пекуча штучка наша дівчина!!!"
"Свєта, та з Вами журналісти не відпочивають 😂"
"Так це ж мільгамма)) вітамін"
"І нікому спокою не дає 😍 😏"
"ох-ох-оооох🙃 легше)))🔥"
"Яке розкішне плаття 🔥"
"спасибі, що вкрали сердечко 💘"
Нагадаємо, Лобода з відвертим декольте нарвалася на незвичне звернення молодого шанувальника: "Світлана Сергіївна...".
Як повідомляла Politeka, Лобода після прем'єри нового кліпу надривно звернулася до шанувальників:"розумієте, як ніхто".
Також Politeka писала, Лобода в шкіряних штанях змусила шанувальників верещати від захвату:"вас чекає особливе...".