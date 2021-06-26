Герой " Холостяк 11" Михайло Заливако розсмішив фото зі своєю коханою Анною Богдан

Як відомо, молоді люди продовжили стосунки після фіналу шоу. Міша з Анею знімають житло в Києві, насолоджуючись товариством один одного і купаючись у славі. Користувачі жадібно стежать за подіями в особистому житті парочки, а ті регулярно радують фанатів новими яскравими кадрами в соцмережах. Нещодавно вони повернулися із казкової подорожі, релакснув на море в Туреччині й побувавши в Каппадокії - місці з незвичайними скелями.

Зокрема, у своїх свіжих "сторіз" в Instagram Заливако показав, як весело проводить час з коханою, передає Politeka.net. На знімку вони постали в компанії відомого співака Ivan NAVI, зробивши селфі на тлі ресторану "ХЛБНЙ".

На першому знімку Аня кокетливо поклала руку Міші на плече, всі троє посміхалися.

"Раді бачити і їсти твої страви😂 😂 😂", - підписаний кадр.

Друге фото вийшло менш вдалим, так як обраниця "Холостяка" вирішила покривлятися, витріщивши очі й склавши губи "качечкою". Міша все ж виставити кумедний знімок.

"Цю просто тут залишу для найрозумнішої", - підписав він, додавши червоне сердечко поруч з ім'ям коханої.

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