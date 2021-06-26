Герой " Холостяк 11" Михайло Заливако розсмішив фото зі своєю коханою Анною Богдан
Як відомо, молоді люди продовжили стосунки після фіналу шоу. Міша з Анею знімають житло в Києві, насолоджуючись товариством один одного і купаючись у славі. Користувачі жадібно стежать за подіями в особистому житті парочки, а ті регулярно радують фанатів новими яскравими кадрами в соцмережах. Нещодавно вони повернулися із казкової подорожі, релакснув на море в Туреччині й побувавши в Каппадокії - місці з незвичайними скелями.
Зокрема, у своїх свіжих "сторіз" в Instagram Заливако показав, як весело проводить час з коханою, передає Politeka.net. На знімку вони постали в компанії відомого співака Ivan NAVI, зробивши селфі на тлі ресторану "ХЛБНЙ".
На першому знімку Аня кокетливо поклала руку Міші на плече, всі троє посміхалися.
"Раді бачити і їсти твої страви😂 😂 😂", - підписаний кадр.
Орбакайте "підловили" в обіймах чоловіка Пугачової Галкіна: "Максим зробив всіх щасливими"
Коханий "Холостячки" Мішиної Еллерт поруч з Рыбаком вразив виглядом: "Які модники!"
"Щойно повернувся з армії": стихія забрала життя молодого хлопця на Львівщині
Спека ослабне і почнуться дощі з грозами: де кардинально зміниться погода вже на вихідних
Слідом за потопами і 35-градусною спекою на Україну йде нова напасть: куди стихія вдарить першою
Друге фото вийшло менш вдалим, так як обраниця "Холостяка" вирішила покривлятися, витріщивши очі й склавши губи "качечкою". Міша все ж виставити кумедний знімок.
"Цю просто тут залишу для найрозумнішої", - підписав він, додавши червоне сердечко поруч з ім'ям коханої.
Нагадаємо, Заливако випадково "проговорився", чи залишився він після "Холостяка" з Ганною Богдан
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако після критики українців вирішив зізнатися про свій вибір
Також Politeka писала, Анна Богдан у сукні з розрізами розповіла, як схудла на 16 кг