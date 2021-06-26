Українська співачка Тіна Кароль у новому бунтарському образі заінтригувала перетворенням

Популярна виконавиця знову починає готуватися до цілої серії виступів, які дасть найближчим часом. Спеціально до цих подій зірка влаштувала незвичайну зйомку.

У новій фотосесії Тіна знову відійшла від образу скромниці і постала в досить сміливому стилі. Мокрі розпущене волосся, вільні чорні штани, такий же піджак і головна родзинка вбрання – маленький металевий топ з досить відкритим декольте зробили з Тіни справжню красуню.

Спеціально для більшої інтриги і залучення уваги Кароль також поділилася в сторі кадрами з фотосесії. Покрутившись перед камерою, Тіна виглядала дуже розкуто.

Також зірка в профілі опублікувала схожі кадри, нагадавши про свій швидкий концерт.

""Це так круто і офігенно", "нічесе яка", "уууу нічого така", "кожен раз закохуюся в неї, як в перший"," фотографії потрясні, виразні, сміливі, ви представлені тут, сильною, пристрасною жінкою", - відповіли в мережі

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