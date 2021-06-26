Співак і колишній тренер шоу " Голос країни" Дан Балан у своєму останньому кліпі показав справжній фурор

Кілька місяців тому після довгої перерви артист порадував мережу довгоочікуваним роликом, в якому разом з молодою колегою виконав оригінальну композицію. Не секрет, що Дан Балан за час участі в шоу "Голос" в ролі тренера встиг стати улюбленцем мільйонів українців. А його флірт з Тіною Кароль і їх сценічний роман обговорюють досі.

При цьому співак зберіг дружні стосунки після проекту з багатьма колегами та учасниками. Зокрема, фанати нагадали цього разу про кліп Дана на дуетну пісню зі своєю підопічною.

У короткому ролику, який представили фанати, Дан Балан і Індіра Едільбаєва танцювали поруч один з одним, привертаючи увагу не тільки проникливим виконанням, але і вельми кокетливими танцями.

Щоб створити таку хімію, артистам довелося добре попрацювати, а Дан навіть виконав свій звичний танець, який так люблять фанати.

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