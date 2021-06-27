Популярна співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес навіть в лосинах і ТОПі буде виглядати привабливо

Артистка намагається встигати скрізь - і стежити за дітьми, вести власний косметичний бренд, і зніматися в кліпах з серіалами. Оскільки Лопес веде дуже активний спосіб життя, кожен день у неї розписаний мало не по хвилинах.

Встигає зірка також брати участь у фотосесіях і інтригувати спортивними образами. Навіть випадковий кадр, як видно на знімку, може вийти у Дженніфер вельми спокусливим. У дизайнерських лосинах і світлій укороченій кофті вона в черговий раз хвалилася пресом.

Тренуючись відразу з двома тренерами, Лопес змогла майже в 52 роки виглядати молодше на пару десятків років.

"Такі особливі люди, як вона, рідкісні і заслуговують на всю нашу любов і прихильність. Я дякую вам за те, що Ви були частиною мого життя і зробили її набагато краще. Це змушує мене захоплюватися тобою ще більше за те, яка ти прекрасна жінка; Дженні прекрасна на всі сто😛 💙❤️; прокляття, чого так добре?!! Ідеально " - відзначають фанати в мережі.

Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею.

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