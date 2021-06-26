Сергій Лазановський, який переміг у 11 сезоні "Голосу країни", повеселив кадрами нічних пригод

Так, Лазановський здобув небувалу славу, вигравши кубок на "Голосі країни", будучи в команді тренера-дебютанта Наді Дорофєєвої. Зараз хлопець активно просуває свій музичний бренд RIDNYI, дає концерти і бере участь в різних заходах, на які збираються вершки українського шоубізу.

При цьому Лазановський не забуває радувати фанатів кадрами з особистого життя. У нових "сторіз" в Instagram співак показав, як і з ким відзначив своє 26-річчя.

Так, Сергій почав святкувати прямо вночі, зібравши натовп друзів. Ті приготували йому незвичайний подарунок-сюрприз, благо, з почуттям гумору у переможця "Голосу" все в порядку. Товариші поставили собі на заставку в телефонах фото Лазановського з "брудним" обличчям.

"Ось так от вітають мене з днем народження, спасибі, сволочі малі!", - звернувся до них артист після флешмобу.

Крім того, з'ясувалося, що також день народження відзначала ще одна людина з їхньої компанії.

"Вперше на моєму дні народженні не тільки я іменинник, ще є іменинниця, тому вітайте всі...", - наказав з посмішкою Сергій, показавши подругу.

Отримав Лазановський привітання й від своїх родичів, сестри та брата, з найкращими побажаннями:

"Сьогодні у тебе свято, вітаю тебе мій брат, нехай завжди збувається те, чого серцю бажається, нехай доля дарує лише щастя тобі і на душі не буде місця журбі!", - писали йому в "сторіз".

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