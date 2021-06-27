Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова показала серію архівних фото зі своїми " перетвореннями"

"Я все життя була і сиділа на дієтах і тільки тепер припинила себе обмежувати", - сказала Даша при першому наборі ваги під час вагітності. Зараз, ностальгуючи про свою фігуру, дівчина вирішила поділитися добіркою архівних кадрів.

"А куди більше? А більше є куди... " - написала Даша під новими домашніми кадрами. Після цього дівчина поділилася фото, зробленими до вагітності і під час, показуючи, як змінювалася її фігура протягом вагітності і як змінювалася вона сама.

Дуже часто в мережі хейтери і шанувальники нетактовно запитували про її вагу і критикували за різкі скачки. І хоча дівчина помітила, що лікар все контролює, її часто засипали недоречними порадами і навіть критикою.

Спочатку Даша розповіла, що її норма ваги 53-54 кг, зараз же вона важить 75, але впевнена, що після народження сина швидко поверне минулу форму і позитивно дивиться на свій особливий період.

Нагадаємо, що переможниця " Холостяка "з Заливако не стрималася і висловила все, що думає:" якщо когось не влаштовує...".

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