Українська співачка Настя Каменських показала, як розважає себе вдома у вільний час без чоловіка

Незважаючи на те, що зірка часто розповідає про себе, показує багато особистих фото в Instagram, про своє особисте життя і спілкування з Потапом вона не говорить. Бажаючи залишити своє щастя при собі, Каменських також не так часто показує спільні знімки, щоб уникнути заздрісних коментарів.

А ось позувати в бікіні Каменських дуже любить, тому показує в сторі досить спекотні кадри. Зараз, коли на вулиці стоїть аномально спекотна погода, по дому Настя вирішила ходити не в домашньому одязі, а в одному смугастому купальнику.

"Урок вокалу вдома в купальнику. Такого ще не було» - написала Настя під своїми кадрами в Сторісах. Не обійшлося і без кадрів з ванної, де Каменських позувала з різного ракурсу, показуючи фігуру.

До слова, раніше зірка багато років соромилася виставляти ці фото. І раніше ніколи б не показала їх. Але тепер, після схуднення, Каменських не соромиться своїх форм і зайвих кг, які періодично набирає.

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