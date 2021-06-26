Українська співачка Настя Каменських показала, як розважає себе вдома у вільний час без чоловіка
Незважаючи на те, що зірка часто розповідає про себе, показує багато особистих фото в Instagram, про своє особисте життя і спілкування з Потапом вона не говорить. Бажаючи залишити своє щастя при собі, Каменських також не так часто показує спільні знімки, щоб уникнути заздрісних коментарів.
А ось позувати в бікіні Каменських дуже любить, тому показує в сторі досить спекотні кадри. Зараз, коли на вулиці стоїть аномально спекотна погода, по дому Настя вирішила ходити не в домашньому одязі, а в одному смугастому купальнику.
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"Урок вокалу вдома в купальнику. Такого ще не було» - написала Настя під своїми кадрами в Сторісах. Не обійшлося і без кадрів з ванної, де Каменських позувала з різного ракурсу, показуючи фігуру.
До слова, раніше зірка багато років соромилася виставляти ці фото. І раніше ніколи б не показала їх. Але тепер, після схуднення, Каменських не соромиться своїх форм і зайвих кг, які періодично набирає.
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