Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський показав, як відзначає свій 26-й день народження

Як повідомляє Politeka.net, молодий переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський у своєму Instagram опублікував веселе відео з келихом в руках. Виявилося, що у хлопця день народження – йому виповнилося 26 років, і з цього приводу він вирішив записати це кумедне відео.

У ролику Сергій під веселу музику вітає себе з днем народження і в кінці епічно випиває зі свого келиха, при цьому видно, що у нього відмінний настрій. У підписі до публікації Лазановський написав: "26. Тут мало бути багато тексту, але я просто напишу спасибі. Сьогодні день без соцмереж. Всіх обійняв і поцілував. P. S. поздоровлення залишайте тут, щоб я зміг їх побачити".

Звичайно ж шанувальники почали вітати молодого артиста, залишаючи йому безліч побажань і теплих слів.

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