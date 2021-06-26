Ну, буває...

Дружину співака Віктора Павлика Катерина Репяхова виписали з пологового будинку

Як передає Politeka.net, кадрами новоспечена мама поділилася на своїй сторінці в Instagram.



Катерина звикла постійно розповідати про своє самопочуття і робитися будь-якими фото протягом дня.

27-річна Катерина вирішила не зраджувати собі і після того, як стала мамою.

На своїй сторінці в Instagram вона вже опублікувала дуже зворушливе фото Віктора Павлика з сином.

Відправивши чоловіків до бабусі, Катя час не втрачала - дівчина зайнялася прибиранням і приміркою речей.

Як виявилося, після народження дитини, звичні їй речі вже не підходять.

"Ось так ось відразу влізти у свої речі не виходить. Потрібно буде ще попрацювати", - поділилася дівчина.

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