Дружину співака Віктора Павлика Катерина Репяхова виписали з пологового будинку
Як передає Politeka.net, кадрами новоспечена мама поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Катерина звикла постійно розповідати про своє самопочуття і робитися будь-якими фото протягом дня.
27-річна Катерина вирішила не зраджувати собі і після того, як стала мамою.
На своїй сторінці в Instagram вона вже опублікувала дуже зворушливе фото Віктора Павлика з сином.
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Відправивши чоловіків до бабусі, Катя час не втрачала - дівчина зайнялася прибиранням і приміркою речей.
Як виявилося, після народження дитини, звичні їй речі вже не підходять.
"Ось так ось відразу влізти у свої речі не виходить. Потрібно буде ще попрацювати", - поділилася дівчина.
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