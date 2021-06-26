Українська ведуча Ольга Фреймут, покликанням якої є нести в маси культуру про етикет, видала новий "перл"

39-річна колишня зірка "Ревізора" періодично проводить лікбез у своєму мікроблозі в Instagram, відкриваючи публіці правила етикету. І іноді навіть на прикладах відомих осіб.

Так, у своєму новому пості в Instagram Ольга невтішно висловилася про вбрання американської поп-зірки Джастіна Бібера та його дружини, моделі Хейлі Болдуін, передає Politeka.net.

Парочка була присутня на офіційній зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном і першою леді Бріжит. Джастін був у костюмі, але без краватки (замість, у нього на шиї висіло намисто), і в кросівках. Його кохана похвалилася стрункою фігуркою в занадто відвертій сукні з вирізами.

Спочатку Фреймут, нібито встала на захист американців, мовляв, зазвичай, прийнято вказувати в запрошенні, як слід одягнутися на прийом: "А ми ж не знаємо, що там вказали Макрони". Але потім все ж вказала на помилки щодо дрес-коду.

"Втім, дві помилки Біберів очевидні - голий животик у Хейлі та кросівки у Джастіна. Перше доречно хіба що на пляжі, а спортивне взуття - для занять спортом і прогулянок. А що думаєте ви?", - запитала ведуча.

Одна з користувачок зазначила:"Я повністю з Вами згодна, але й ще кидається в очі одяг жінок: одна з оголеними плечима, а друга - в пальто".

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».