Відома українська співачка Наталія Могилевська програла суперечку і показала, які наслідки її очікували

Зірка уклала парі, що скине чотири кілограми до 26 червня, передає Politeka.net. За програш артистка обіцяла поголитися налисо.

Сьогодні стало відомо, що Могилевська не змогла досягти мети, а це означає, що потрібно виконати умови парі. У новому відео артистка позувала присівши біля телеведучих Лесі Нікітюк та Сергія Притули. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

На кадрах обидва стригли співачку, при цьому Леся голосно співала, запитавши: "Що, Могилевська, не схудла?".

"Блін, коротше, не треба!", - благально прокричала співачка, коли її почали стригти.

За дві години публікація зібрала понад 60 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Накладний тресс, але задумка сюжету залікова" ," а мені здається це жарт😂 😂 😂", " дуже добре придумано постановка !!! 👌 Наташа не могла не схуднути, не той характер ... 😝 королева і все 👸", "та ну, дівчата, звичайно, Наталя не обріже волосся", " це перука?", "Никитюк б язик обрізати!!", "Налисо теж постановка фотошоп😂", " судячи з відео це реально її волосся, у Притули аж рука затремтіла, а Лесі що, не з її голови волосся))))", "Неправда".

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