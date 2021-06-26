Відомий співак і танцюрист Дмитро Монатік поділився кумедним відео в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак і хореограф Дмитро Монатік часто радує фанатів яскравими витівками, публікуючи фото і відео у своєму профілі в Instagram. Так, цього разу популярний артист поділився кумедним відео, на якому показав свої акробатичні трюки.

У ролику видно, що Монатік відпочиває в готельному номері, але йому швидко набридло і він вирішив розважитися. Артист почав робити сальто - з ліжка на підлогу, стрибати на диван, визирати з-за стіни і стояти на голові. Ногами догори. Виглядає все це дуже весело і завзято.

У підписі до відеоролика Монатік написав: "Коли готелі набридли #АкробатикаОтМонатика". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію артиста: "Руки лікті", "Це ті самі вправи, щоб спина не боліла?", "Моя улюблена рубрика. Спорт, гумор і Монатік", "Шок контент. Все з ніг на голову стало", "Креативне, веселе, а головне спортивне ранок", "Можна дивитися вічно", "Клас".

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