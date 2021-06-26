Співачка Санта Дімопулос показала яскраві фотографії зі світського заходу в Києві

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос часто радує публіку яскравими фото в своєму профілі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася знімками зі світської вечері, організованої дружиною народного депутата Миколи Тищенка Аллою Барановською.

На нових знімках видно, що Санта вибрала для заходу стримане чорне плаття з цікавим вирізом і тонкими бретельками, цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру красуні. Свій образ зірка доповнила стильними босоніжками на шпильках і невеликою чорною сумочкою. Волосся дівчини зібрані в елегантну зачіску, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Дімопулос написала: "Влітку Київ сповнений красивих і яскравих заходів! Вечеря Clipse x Givenchy Beauty. Організований прекрасною @allabonya". Фанати тут же кинулися коментувати нові фото Санти: "Ти дуже красива", "Красоточка", "Ну дуже красива", "Красуні", "Карколомно", "Яка красива!", "Яка ви красива, і плаття вогонь", "Ідеальна".

Нагадаємо, Біда прийшла в сім'ю Дімопулос з "Танців з зірками", постраждали діти: "Вдома все посипалося...".

Як повідомляла Politeka, Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос в міні-бікіні поніжилася біля водоспаду: "Яке блаженство".

Також Politeka писала, Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос розкрила неприємне про колег по шоубізу: "Там поголовно все...".