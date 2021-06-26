Український комік, зірка шоу " Квартал 95" Юрій Ткач постав у незвичайному образі

Артист зараз знаходиться на піку популярності, тому бере участь у різних зйомках, повідомляє Politeka.net. Артист, можна сказати, епатує публіку, приміряючи різні цікаві образи.

Цього разу Ткач здивував, адже з'явився без звичної лисини, прикривши її цікавим головним убором, схожим на квіти.

"Зацвів від спеки)))", - написав зірка "Квартал 95".

За годину публікація зібрала майже 4000 лайків і багато коментарів.

"😂 😂 😂 😂 😂", "Схожий на амура! 🔥 ", "Милашка😍 😍 😍", " Юра! Ти зірка!", "Молодець як цей свідок називається", "Зараз ще дощик поллє, зовсім зацвітеш😂", " Жарко, Юрій?", "🙌Боже! Яке Святе обличчя .... !!! 👏 🔥 ❤ ️ ", "квіточка🌸❤️", " готуєшся до Дня Нептуна 😂😂😂😂😂😂😂", "як тобі Каховське водосховище 😂", " красень👏👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥❤❤❤❤❤❤❤", "який же хороший квіточку!", "Да ладно, сьогодні в Києві хоч є чим дихати))☺️", - написали користувачі Мережі.

Відзначимо, Юрій Ткач знімається в різних проектах і серіалах. Зокрема, артиста можна побачити в ситкомі «Країна У» і "одного разу під Полтавою".

Крім того, пару років тому зірка "Кварталу 95" брав участь у шоу "Танці з зірками".

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