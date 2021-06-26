Зірки "Дизель шоу" і колишні КВН-ники, Сергій Писаренко і Євген Нікішин дали пораду своїм фанатам

Вже багато років зірковий дует колишніх КВНників працює разом, повідомляє Politeka.net. Артисти виступають разом в "Дизель шоу", до якого приєдналися на постійній основі у 2019 році.

Писаренко і Нікішин дружать з 1997 року, тому разом вони не тільки працюють, а й відпочивають.

Цього разу обидва з'явилися в одному із затишних куточків, і звернулися до своїх підписників. Відповідне відео Писаренко опублікував у своєму Instagram (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Як прожити в цьому всьому???",- написано в пості.

"Ви запитуєте нас: "Як прожити у всьому цьому: коли навколо епідемія, QR-коди, ПЛР-тести?" Так, ось так!",- виголосив Нікішин.

"Треба їхати в село. Їдьте в село і бухайте там. Пийте і пам'ятайте...",- підхопив Писаренко.

"...Що добре побухав - це, коли на третій день ти прокидаєшся на підлозі, а тебе вже крейдою обвели", - підсумував Євген.

За 30 хвилин публікація зібрала понад 1000 переглядів і трохи коментарів.

"😂 😂 😂Точно!", "Прикольно вийшло😂", "😂😂😂", "😂😂😂", - написали користувачі Мережі.

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