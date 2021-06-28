Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна вразила новими кадрами

Старша дочка української актриси Ольги Сумської від першого шлюбу Антоніна Паперна пішла по стопах матері і будуй кар'єру актрису. Однак вона вже давно живе в Москві. Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими кадрами з життя в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

У новому короткому ролику Паперна постала в жовтому топі і брюках під краплями дощу. Тільки у минулому році актриса народила другу дитину, але вже зуміла схуднути і виглядає чудово.

Доньку Сумської засипали компліментами, відзначивши схожість із зірковою матір'ю.

"Ви дуже прекрасні і на цьому відео дуже нагадує свою маму. Успіхів і удачі Вам", "Ну який же красива людина", "Дуже атмосферно і ви дуже красива", "Красива Тоня", "Фігура класна, молодець", - пишуть в коментарях.

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