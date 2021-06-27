Співачка Настя Каменських насмішила незвичайним виглядом в золотих тапках і домашньому одязі

Відома співачка любить подуріти вдома і показати, як добре проводить час у колі близьких. Найчастіше артистка відпочиває вдома на закритій території свого двору біля басейну, або на терасі з чоловіком і подругою. Анна Андрійчук на цих вихідних також відвідала Настю.

Не обійшлося без звичних жартівливих Сторі в Instagram на їхніх сторінках. Причому цього разу Настя позувала не в зручному крихітному одязі, показуючи фігуру. На нових кадрах Каменських постала в світлій толстовці без яскравих принтів і в квітчастих штанях.

Позуючи в гордовитій позі в стилі чоловіка, Настя хотіла продемонструвати головну "пам'ятку" свого образу – золоті тапки з пікантними деталями.

Зображення чоловічих геніталій на тапочках подруги насмішило і саму Андрійчук, яка виклала у себе на сторінці, як Каменських розмахує ногами, поки базікає з нею на відпочинку.

Нагадавши, Каменських у смугастому бікіні показала, що витворяє вдома без Потапа: "Такого ще не було...".

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