Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, поміркувала про красу

Артистка приблизно 10 років займається своєю сольною кар'єрою, повідомляє Politeka.net. Висхідна зірка записала кілька пісень кліпів. Паралельно з цим Соня не забуває про соцмережі - співачка веде свій Instagram, в якому розповідає про свою творчість та особисте життя.

Зараз на сторінку 30-річної виконавиці підписані 51,2 тисячі користувачів мережі.

На фото в новому пості красуня постала в стильному образі - чорному короткому топі, а також джинсах з "дірками" замість кишень, що оголили стегна. Лук вийшов сміливим і спокусливим.

У такому вигляді Соня позувала за столиком кафе.

У пості племінниця Ротару поміркувала про красу.

"Красиві образи народжують красиві думки, а красиві думки ведуть до красивих дій. 🤍", - написала дівчина.

За 12 годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів:

"Хороша", " сонечко ти чарівно красива ❤️) ти, як завжди, чудова❤️🥵)", " дуже прекрасно написано, але останнім часом ми дій взагалі не бачимо)", " 💞 💜 ти постійно притягуєш в своє життя процвітання і успіх, любов і гармонію, щастя і радість в кожному дні!".



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