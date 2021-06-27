Чоловік співачки Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін, з гордістю показав свою кохану

Алла Пугачова і Максим Галкін разом вже близько 20 років, передає Politeka.net. У своїх численних інтерв'ю артист не раз говорив про почуття до дружини, не забуваючи згадати про її мудрість.

Галкін час від часу викладає знімки з дружиною в своєму Instagram. Цього разу шоумен виклав знімок, на якому Алла Борисівна позує в красивій сукні. Примадонна була відображена під час запального танцю, вона посміхалася і задирала спідничку. Доповнила образ гарна зачіска кучерями.

"😍 💃 🏼",- підписав кадр люблячий чоловік.

За 50 хвилин публікація зібрала майже 100 тисяч лайків і багато коментарів.

"Запал і блиск в очах - ось коли видно що жінка щаслива! Вам є за що дякувати Богові!", "Красуня 😍", " Красиво дуже!!! Легенда!!!!!! Шикарна наша Алла Борисівна!!!!!!", "Велика жінка 🔥 😍", "як щасливо і динамічно😍", "ну яка краса 🔥 ніжки Франції"," їй немає рівних👏 👏 👏 🔥 🔥 🔥", " бабуся виглядає топ🙏", " Алла як завжди прекрасна!!!🔥 🔥 🔥 ", "Прямо як іспанка Алла Борисівна танцює!", "Зірка безсумнівно і в будь-якому віці!!!", "Вау😍красуня 🌟 🎉 🎉 🎉 ", "Бабуся ВІДПАЛЮЄ!😂😂😂", "Ось так до старості і без втоми. Так тримати, Аллочко Борисівно", - написали користувачі Мережі.

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