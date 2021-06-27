Переможниця останнього сезону " Холостяка" Анна Богдан поділилася кадрами з спекотної відпустки з Михайлом Заливако

Після фіналу шоу» Холостяк " пару постійно критикують і висміюють. Розлучену Анну Сторожук часто засипають гнівними коментарями, пригадуючи, що їй потрібна нібито тільки розкіш і життя в «замку принцеси».

Михайла ж фактично під кожним постом в Instagram серйозно критикують за негідну поведінку з іншими учасницями і спроби тепер здатися краще. Пара на потік негативу не реагує, постійно публікуючи нові кадри.

"Приїхали сьогодні з ведмедиком до Харкова... але Каппадокія нас не відпускає😅 ще стільки місць, які нам хочеться відвідати✨ сперечаємося яка фотка краще?"- пише Анна.

Користувачі висловили свою думку: "бідний Міша!))) ось це потрапив, ні хвилини спокою !!!постійно кудись їхати і витрачати бабло!😢 ; 1 фотка краще; ви класнючі🔥; Ух і ноги! У ані)🔥; яка ви крута пара все-таки😍❤️ сподіваюся хейтери вже заспокоїлися🙌 круті такі😍; закохана у ваші ноги😍".

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