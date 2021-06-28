Українська співачка Тіна Кароль викликала фурор заявою після зірваного концерту

Як пише Politeka.net, повідомлення на офіційній сторінці артистки в Instagram дуже порадувало публіку.

Напередодні концерт Тіни Кароль в Одесі виявився зірваним. Спершу через зливу виступ затримався на кілька годин. А коли Тіна вийшла на сцену, то там були калюжі, і апаратура працювала з перебоями. Співачка виконала кілька пісень, а потім заявила, що продовжувати в таких умовах – це неповага до себе і глядачів, і завершила концерт.

Тепер же Кароль повідомила, що виступить абсолютно безкоштовно. Однак відбудеться це в Києві.

"Менше тексту, більше суті. Я запрошую тебе на своє вогненно-яскраве cyber шоу 5 і 6 липня на Atlas Weekend. Вхід безкоштовний", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Тіна Кароль показала кадри ефектної фотосесії в червоних тонах. Співачка виглядала дуже зухвало і пристрасно. Судячи з коментарів, шанувальникам артистки такий образ дуже сподобався.

«Тіна, ти-богиня», «Вогняна», «Найкраща», «Як же мені подобатися така Тіна», «Офігенна», «Кайф», «Ну просто нереалка», «Моя ж ти булочка, яка ж ти красива», «Просто вау», «Наша крихітка», «Вона одна така», «Вай, як гаряче», - пишуть в мережі.

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