Відома українська співачка Оля Полякова пподразнила цікавими кадрами, знятими в басейні

Оля Полякова не тільки радує шанувальників своїми піснями, але ще й активно веде соціальні мережі, де показує моменти свого життя, хвалиться пікантними кадрами і навіть ділиться рецептами.

Як пише Politeka.net, в цей артистка повеселила шанувальників, показавши відео в Тік Ток до якого був застосований цікавий ефект-фрагмент зображення був збільшений. У збільшеному вигляді показали спершу груди, а потім обличчя співачки.

"Май нейм із Зюзі", - підписаний ролик. Саме так вона наспівувала у відео.

Зазначимо, відео Полякова записала в басейні. На ній був надітий червоний купальник, що зробило кадри ще більш пікантними.

Популярні новини зараз

Галкін показав, як Пугачова пішла у відрив і задерла сукню під час танцю: "Ось так до старості..."

Смертельна ДТП потрясла Львівську область, серед постраждалих дитина: перші кадри з місця аварії

"Таке раптове горе": обірвалося життя знаменитої актриси-красуні, перші подробиці

51-річна Лопес втиснулася в червоні лосини, давши майстер-клас зі спокушання: "Рухаємося правильно"

Орбакайте "підловили" в обіймах чоловіка Пугачової Галкіна: "Максим зробив всіх щасливими"
Показати ще

"Оля! Красуня", - відреагували користувачі Мережі на побачене.

@polyakova_olya

Май нейм из Зюзи 🎀

♬ YALL ARENT ORIGINAL AND ITS SAD STOP COPYING ME - yuh

Нагадаємо, поповнення відбулося в родині Полякової, хто народився і перші кадри: "Ну, вітайте..."

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Олі Полякової влаштувала шоу під Моргенштерна, в мережі ахнули: "бідний батько»

Також Politeka писала, що Полякова у вузькому купальнику поманила розкішними формами прямо біля вікна.