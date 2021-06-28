Відома українська співачка Оля Полякова пподразнила цікавими кадрами, знятими в басейні
Оля Полякова не тільки радує шанувальників своїми піснями, але ще й активно веде соціальні мережі, де показує моменти свого життя, хвалиться пікантними кадрами і навіть ділиться рецептами.
Як пише Politeka.net, в цей артистка повеселила шанувальників, показавши відео в Тік Ток до якого був застосований цікавий ефект-фрагмент зображення був збільшений. У збільшеному вигляді показали спершу груди, а потім обличчя співачки.
"Май нейм із Зюзі", - підписаний ролик. Саме так вона наспівувала у відео.
Зазначимо, відео Полякова записала в басейні. На ній був надітий червоний купальник, що зробило кадри ще більш пікантними.
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"Оля! Красуня", - відреагували користувачі Мережі на побачене.
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