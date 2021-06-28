Відома українська співачка Оля Полякова пподразнила цікавими кадрами, знятими в басейні

Оля Полякова не тільки радує шанувальників своїми піснями, але ще й активно веде соціальні мережі, де показує моменти свого життя, хвалиться пікантними кадрами і навіть ділиться рецептами.

Як пише Politeka.net, в цей артистка повеселила шанувальників, показавши відео в Тік Ток до якого був застосований цікавий ефект-фрагмент зображення був збільшений. У збільшеному вигляді показали спершу груди, а потім обличчя співачки.

"Май нейм із Зюзі", - підписаний ролик. Саме так вона наспівувала у відео.

Зазначимо, відео Полякова записала в басейні. На ній був надітий червоний купальник, що зробило кадри ще більш пікантними.

"Оля! Красуня", - відреагували користувачі Мережі на побачене.

Нагадаємо, поповнення відбулося в родині Полякової, хто народився і перші кадри: "Ну, вітайте..."

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Олі Полякової влаштувала шоу під Моргенштерна, в мережі ахнули: "бідний батько»

Також Politeka писала, що Полякова у вузькому купальнику поманила розкішними формами прямо біля вікна.