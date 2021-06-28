Дочка зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець, Марія, показала, як проводить час з батьком

Кравець народжувала тричі - у 2003 році вона стала мамою дочки, Марії, а у 2016-му - двійнят Івана і Катерини, пише Politeka.net. Старша дочка вже веде досить самостійний спосіб життя, в тому числі, розвиваючи свій аккаунт в Instagram.

Зараз на сторінку дівчини підписані 14,6 тисячі користувачів мережі, на яких вона рідко балує цікавими кадрами.

Цього разу у своєму сторі дівчина показала, як проводить час з батьком, Сергієм. Обидва займалися САП-серфінгом.

Батько Маші сидів на дошці з веслом, а вона - позаду підняла руку і посміхнулася в камеру.

Фото не зібрало лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторі немає такої можливості.

Зазначимо, Олена і Сергій Кравець одружилися 21 вересня 2002 року. В одному з інтерв'ю артистка зізналася, що обидва вирішили зіграти весілля, дізнавшись про вагітність. За словами Олени, на весіллі були присутні 120 гостей, яких закохані запросили на власні гроші, зароблені на гастролях.

На ті часи пара витратила на весілля дві тисячі доларів, що вважалося серйозною сумою.

До слова, Сергій Кравець - колишній виконавчий продюсер студії "95 квартал".

Нагадаємо, дочка Кравець з "Квартал 95" показала, що витворяє на танцполі, мати не втрималася:" навряд чи це можна..."

Як повідомляла Politeka, Кравець з "Квартал 95" засвітила чоловіка-красеня і маленького сина, яких зазвичай не показує: "татові будні"

Також Politeka писала, що Кравець видала, як їй бути єдиною жінкою на сцені "Квартал 95": "Олена, Як Ти їх терпиш?"