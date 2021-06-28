Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова є популярною українською телеведучою. Красуня також грає в кіно і театрі, захоплюючи українців своїми талантами. Не забуває Даша і про соціальні мережі, ділячись цікавим контентом.

На нових кадрах Даша з'явилася в зеленому міні. Красуня пройшлася по дорозі, радуючи розкішними ніжками українців. Ще на одному фото Трегубова була вже в студії " Хто зверху?".

"Обожнюю ігри)) мені здається немає жодного телевізійного ігрового шоу, в яке мене не запросили.

#хто зверху на @novy_channel-одне з улюблених. По-перше, ведучі-Леся і Сергій палять (а скільки залишається за кадром!), по-друге, в команді грати завжди весело і азартно. Ну і, по-третє, там завжди є конкурси на ерудицію та інтелект, і я включаюся!)", - написала Даша.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Гаряча дівчина", "яка мила дівчина", " про жіночу красу складають оди. Вона полонить найсильніших з чоловіків. Вона творіння самої природи. І вище, найбільших величин", "Ох, гаряча штучка".

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