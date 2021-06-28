Популярна співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес засвітилася на черговому романтичному побаченні з Беном Аффлеком

Після несподіваного розставання з Алексом Родрігесом Лопес довго не сумувала і, більш того, відновила відносини з колишнім коханим Беном Аффлеком. Не так давно репортери після побачення знову застали їх разом.

Як виявилося, 51-річна співачка і 48-річний актор вирушили на побачення в ресторан в Беверлі-Хіллз. Саме там їх і зустріли представники ЗМІ. Лопес ж вдалося відзначитися ще й своїм вбранням, знаменитість не посоромилася показати моложавий вигляд в коротеньких шортах.

Пізніше папараці вдалося зробити ще пару кадрів біля ресторану. Там Дженніфер і засвітила стильний образ. За допомогою укорочених шорт співачці вдалося підкреслити стрункі ноги, а світлий піджак ідеально доповнив вечірній лук. Аффлек ж віддав перевагу непримітному одягу темних кольорів.

На побаченні пара була в хорошому настрої і позитивно перемовлялася один з одним. Варто відзначити, що пара почала зустрічатися через 17 років після розставання — Бен і Дженніфер навіть були заручені.

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