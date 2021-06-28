Український бізнесмен, колишній герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако засвітився на відпочинку з коханою

Колишня дружина глави офісу президента Андрія Богдана після розставання потрапила на популярний проект, повідомляє Politeka.net. На шоу "Холостяк" зірка прийшла з метою знайти свою любов, і, ймовірно, їй вдалося.

Михайло Заливако вибрав Анну і зараз пара будує відносини, ділячись кадрами спільного проведення часу. Нещодавно пара була за кордоном, але вже повернулася в Україну.

Так, Анна опублікувала знімок у своєму Instagram, в якому притулилася до коханого. Красуня потягнула бойфренда за вухо, засвітивши кільце на безіменному пальці.

"Мур-мяу", - написала Анна.

Публікація не зібрала лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Анна Богдан розповіла в одному з інтерв'ю, що ніколи не ставила перед собою мету вийти заміж. За словами, красуні головне, щоб вона була щаслива у відносинах, а час покаже.

У попередньому шлюбі Анна була щаслива, адже це була її перша справжня любов. За словами Анни, екс-чоловік сильно ревнував її, що і стало однією з причин розладу.

Після розставання Богдан "налягла" на солодке через стрес, в результаті набрала зайві кілограми. Однак красуня твердо взяла себе в руки, і зараз її фігура ідеальна.

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