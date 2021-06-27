Відома українська актриса Ірина Кудашова, зірка серіалу "Школа", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Ірина Кудашова стала дуже популярною після виходу серіалу "Школа". За красунею почали стежити сотні тисяч українців в Instagram, де дівчина ділиться особистими кадрами.

Цього разу Ірина розповіла, що любить ужастики і показала себе у закривавленому вигляді. Дівчина була вся в крові і брудному одязі.

"Bloody Carrie

Я з дитинства нереально любила ужастики і завжди великою мрією було знятися в такому кіно.

Я настільки сильно цього хотіла, настільки сильно візуалізувала, що притягнула це в своє життя.

Хоча це здавалося неможливим! В Україні практично не знімають цей жанр, але мрія всередині була набагато сильнішою за це все.

2 роки тому я знялася у фільмі жахів "у чорній чорній кімнаті" і я сподіваюся, що скоро ви зможете побачити наш фільм

А трейлер є вже в мережі", - написала Ірина.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау, яка", "мені теж дуже подобаються ужастики", " в сенсі два роки тому, так швидко час минув. .."

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