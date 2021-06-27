Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе, привітавши українців
Як пише Politeka.net, Леся є популярною українською телеведучою. Красуня обожнює гумор і часто жартує навіть над собою. Зірка активно розвиває соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом. І у Нікітюк виходить, адже за нею стежать мільйони фанатів в Instagram та інших соціальних мережах
На новому відео Леся застосувала фільтр, який зістарив красуню. Жінка з сивим волоссям вирішила привітати фанатів з днем молоді:
"З Днем молоді вас, молодь".
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Фанати поставили сотні лайків і відразу почали писати коментарі під публікацією:
"Леся, і вас з днем молоді"," вас теж з днем молоді"," все зрозуміло, вичерпалася фантазія"," Краща", " знову Леся запалює. Красуня навіть в такому образі. Дякую за привітання".
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