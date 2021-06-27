Хореограф Ілона Гвоздьова, зірка "Танців з зірками", показала себе в новому гарячому танці
Як пише Politeka.net, Ілона є популярною українською танцівницею. Красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами цікавим контентом. Цього разу Гвоздьова вирішила показати, які запалюючі танці влаштувала на дитячому майданчику.
На кадрах Ілона була в коротких шортиках і ТОПі. Красуня почала танцювати, вражаючи ефектними рухами.
"Недитячі танці на дитячому майданчику.
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Поки донечка варила кашу, Мама розважала народ. ДО РЕЧІ заходьте в мій Тік Тік, там весело і не тільки про танці", - написала Ілона.
Фанати подивилися ролик більше 9 тисяч разів і написали коментарі:
"Нам дуже сподобалося", "заворожує"," красуня", " Супер. Класнно. Ок", " Спека?", "Неймовірно красива дівчинка".
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