Популярна вітчизняна ведуча на ТБ Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова є знаменною вітчизняною ведучою на ТБ і актрисою. Красуня також любить читати вірші і ділиться своєю творчістю в соціальних мережах, де за зіркою стежать десятки тисяч людей.

Цього разу Дарина вирішила показати, як відпочиває в легкій сукні на вулиці, надівши капелюх і окуляри. Красуня повернулася обличчям до камери і посміхнулася, поки її знімали. На другому кадрі дівчину знімали з іншого ракурсу. На останньому фото Трегубова навіть додала анімацію сонечка.

Фанати не ставили лайки під публікацією і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій, але зазвичай зірку без компліментів не залишають: "чудова жінка! Приголомшлива краса і талант!".

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