Відома співачка Альбіна Джанабаєва показала свою першу зйомку після пологів

Як пише Politeka.net, Альбіна Джанабаєва народила третю дитину 12 квітня. Красуня вирішила показати, як виглядає після пологів, опублікувавши закулісся фотосесії, яка проходила в музеї РЖД.

На кадрах Альбіна була в сукні, позуючи на різних локаціях в музеї. Фотосесія вийшла чуттєвою і цікавою. Видно, що Джанабаєва вже почала активно відновлювати себе після пологів.

"Моя перша зйомка після народження малятка, перше інтерв'ю для журналу "Караван історій" , і перше відвідування Музею РЖД

Все колись буває в перший раз)", - написала Альбіна під відео.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали компліменти:

"Ви прекрасні завжди!!! Око не відірвати", " розумничка, Альбіна! Я Вами захоплююся!", "Неймовірно красива", "така красива, прямо".

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