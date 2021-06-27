Співак Dzidzio (Михайло Хома) з'явився в компанії з артистом "Дизель Шоу" Євгеном Сморигіним з важливого приводу
Співак і актор Dzidzio вже випустив кілька фільмів зі своєю участю, пише Politeka.net. Зараз кипить робота над новою картиною "Де гроші", яка розповідає про авантюриста, який мріє звільнити друга з-під арешту.
До зйомок приєднався актор "Дизель Шоу" Євген Сморигін. Про це артист повідомив у своєму Instagram, розповівши важливу деталь. Пост зірка шоу підкріпив спільним знімком з Dzidzio й грошима.
"Сказав-зробив! @dzidzio на зйомках шоу "Маска" обіцяв мене зняти у своєму фільмі. Мужик сказав - мужик зробив! Роль отримана! Фільм називається "Де гроші" Дякую! Сподіваюся не підведу!",- написав Євген Сморигін.
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За годину публікація зібрала майже 800 лайків і багато коментарів.
"Ой клас! 🔥 ", "Чекаємо-с)))", " я перший😢 😍", "урраааа, я дочекалася 😍 😍 😍 ", "Ух ти супер, вже хочу на це подивитися😍", " удачі!🙌", "Добре. Вітати. Молодець Женя. Ви талановитий. Удачі", " я дуже цьому рада! 🤗 ", "Жека молодець, прикольно б побачити цей фільм з Дімою!)) ", "красунчик тримає слово", " євро це супер!",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, що також у зазначеному фільмі зніметься Юрій Горбунов.
Нагадаємо, що Юрій Горбунов повертається на великі екрани завдяки Dzidzio.
Також Politeka писала, що Дзідзьо поділився унікальним фото з батьком.
А ще Politeka повідомляла, що повністю сивий Dzidzio приголомшив видом після розлучення зі Slavia.