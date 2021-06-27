Українська телеведуча Ольга Фреймут похвалилася старшою дочкою, Златою

Злата Мітчелл з'явилася на світ у 2006 році, коли Ольга Фреймут перебувала у відносинах з британцем, передає Politeka.net. Телеведуча регулярно ділиться кадрами, на яких хвалиться своєю підростаючою красунею-дочкою.

Так, в новому сторіс Instagram Фреймут постала в шовковому вбранні з глибоким декольте, тонка бретелька злегка спала з її плеча. До зірки притулилася Злата в блакитній сорочці, яка розпустила довге волосся. Обидві посміхалися і виглядали свіжо.

Також фото з матір'ю в сторі свого Instagram опублікувала Злата.

"Найкращий грецький ланч", - підписала кадр дівчина.

На фото мати красуні позувала за столом і посміхалася, роблячи фото.

Варто зазначити, що зараз сім'я відпочиває в Греції. В одному зі сторіс Фреймут розповіла, що її прабабуся була гречанка, і, можливо, тому родині так подобається відпочинок саме в цій країні.

Зазначимо, зараз Ольга Фреймут одружена з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, від якого вона народила двох дітей - Валерія (2016 року народження) і Євдокію (2017-го).

Зірка не особливо показує обличчя молодших дітей, але нерідко публікує фото з чоловіком.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару.

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка.