Колишня дружина виконавця Дзідзьо співачка Slavia здивувала новим фото з укороченим волоссям

Як повідомляє Politeka.net, красуня-співачка Slavia (Ярослава Хома), яка є колишньою дружиною Дзідзьо, після скандального розлучення голосно заявила про себе, презентувавши шанувальникам яскравий кліп "я тобі не мамка". Дівчина часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram, і в цей раз показала незвичайне фото, на якому з'явилася з новою зачіскою.

На знімку Ярослава відображена в цікавому закладі, сидячи за столом. Схоже артистка відвідала реберню, оскільки її "одягли" в спеціальний паперовий фартух з візерунком кісток скелета, який захищає від забруднення одяг відвідувачів. При цьому можна помітити, що дівчина підрізала довге розкішне волосся, а на її легкий акуратний макіяж з червоною помадою на губах.

У підписі до фотографії Slavia написала: "Для чого дійсно потрібна сміливість, так це для щирості". Майкл Джексон".

Нагадаємо, Дзідзьо знайшов, чим похвалитися на тлі розлучення зі Slavia, шанувальники здорово здивовані.

Як повідомляла Politeka, Розлучені Дзідзьо і Slavia публічно обмінялися "люб'язностями".

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